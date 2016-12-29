FETÖ soruşturması kapsamında ByLock'çu 60 asker tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 60 muvazzaf asker tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 60 muvazzaf asker tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 60 muvazzaf asker tutuklandı.
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