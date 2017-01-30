ByLock’cu binbaşı tutuklandı
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında aralarında istihbarattan sorumlu bir binbaşının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
- İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ev hanımı Rümeysa M., polis memuru Halil İbrahim K., Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanlığında istihbarattan sorumlu Binbaşı Fatih Mehmet Y., Üsteğmen Mehmet D. ve Uzman Çavuş Murat İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli, yapılan sorgulama neticesinde tutuklandı.
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