Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet mensubu K.K, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock hakkında itiraflarda bulundu.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8'i tutuklu 31 sanıklı FETÖ/PDY davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan K.K, ifadesinde örgütle bağlantısının ortaokul yıllarında başladığını anlattı.

Üniversite yıllarında örgüt evlerinde kalmaya başladığını ve mezun olduğu 2014 yılında telefonuna örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'un yüklendiğini belirten K.K, "2012-2014 yıllarında askeri öğrencilere bakıyordum. Bu örgüt içinde unvanım 'öğretmen' olarak geçiyor yani bu kişilere 'öğretmen' deniliyor. Mersin'e gittim, orada bir yıl aynı göreve devam ettim, yine yeni mezun olmuş jandarma askerler, astsubaylardan sorumluydum." diye konuştu.

Birimdekilerin açığa çıkmaması için "ByLock"u bölgelere yaymışlar

ByLock iletişiminin 2014 yılının ağustos-eylül ayında başladığı bilgisini veren K.K, şöyle devam etti:

"ByLock'u daha sonra bölgedekiler de kullanmaya başladı. Bölgede kullanılmasının amacı daha fazla alana yayarak birimdekilerin açığa çıkmamasını sağlamaktı. Örnek veriyorum, kullanmış 20 bin asker, 30 bin hakim, savcı, bir tek bunlar kullanmış olsa hepsi çat çat çıkardı. Bunu daha fazla kişiye yayarlarsa 100 bin ve 200 bin veya daha fazlasına, bu kez tespitler daha zorlaşacak. 2015 ocak veya şubat ayından sonra kullananlar bölgede. 2014 yılı eylül-ekim tarihlerinde kurulmuşsa o kişi gerçekten yüklemiştir."

"VPN" uyarısı

ByLock'un iPhone ve diğer telefonlar için iki çeşidi bulunduğunu belirten K.K, örgüt bünyesindeki bir kişinin, ByLock'un nasıl yüklendiğini kendisine anlattığını söyledi.

K.K, şöyle devam etti:

"Bana Playstore'dan ByLock'un yüklendiğini anlattı. Daha sonra bildiğim kadarıyla oradan da kaldırıldı, ben duyduğumu söylüyorum. Daha sonra Bluetooth'dan APP dosyası olarak yüklenmeye başlanmış. Kullanıcı kodu, şifresi var ama VPN açık giriyorsunuz. Google Playstore'den herhangi bir VPN dosyasını indiriyordunuz, bize 'VPN dosyası açıkken girin.' deniyordu. VPN'den girmekteki amaç, sinyali yurt dışından veriyor gibi gösteriyormuş, o zaman açığa çıkması daha çok zorlanıyormuş. IP adresini gizlemek içinmiş. ByLock mesajlarında telefon numarası verileceği zaman son 4 rakam orijinal yazılmıyordu. Son 4 sayıdaki her bir rakam 10'dan çıkarılarak veriliyordu. Örneğin, telefon numarasının son 4 rakamı 8830 ile bitiyorsa her bir rakam 10'dan çıkarılarak 2270 olarak yazıyordu. Kullanıcılar bu rakamların her birini 10'a tamamlayarak doğru numaraya ulaşıyordu."