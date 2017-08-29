FETÖ'nün bir alçaklığı daha deşifre oldu: ByLock’tan bomba uyarısı yapmışlar

FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi, örgütün PKK ve DEAŞ’la olan işbirliğini ortaya çıkardı. Balıkesir Bigadiç Başsavcılığı tarafından örgütün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Ayşe K.’nın ifadesi alındı. Ayşe K.'nın ifadesine göre FETÖ, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde PKK ve DEAŞ tarafından patlatılan bombalardan önceden haberdar oldu. Ayşe K. örgütün kendi mensuplarını bombalar patlamadan önce ‘Yolculuğa çıkmayın, kalabalık yerlere gitmeyin’ şeklinde uyardığı bilgisini verdi.

YOLCULUĞA ÇIKMAYIN

Ayşe K. ifadesinde şunları söyledi: “İstanbul’da bir bayan beni Çamlıca’da bir yurda yönlendirdi. Bu yurtta bir bayanla görüşme yaptım. Yurtta görüştüğüm bayan beni bir hafta sonra yine davet etti ve bana ByLock yüklemem gerektiğini söylediler. Bir dernekte telefonuma ByLock yüklediler. ByLock'ta bana programı yükleyen şahıs tarafından hükümet aleyhinde, cemaatin lehinde mesajlar geliyordu. ByLock programında bana her şey düzelecek diye haberler geliyordu. Fakat ben bunu darbe girişimi iması olarak düşünmemiştim. Bana ByLock üzerinden ‘yolculuğa çıkmayın, kalabalık yerlere gitmeyin’ diye mesajlar geliyordu. Bu mesajlardan sonra büyük olaylar veya patlamalar oluyordu. Bu tarihler 2015 Aralık ayı ile 2016 Şubat ayı arasındadır.” (Yeni Şafak)