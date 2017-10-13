Bylock'tan gözaltına alınan FETÖ'cü PKK bağlantılı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan Hüseyin K'nin PKK terör örgütüyle bağlantısı ortaya çıktı.

Erciyes Üniversitesi öğrencisi olduğu, terör örgütü PKK, PYD/YPG sempatizanı olduğu, sosyal paylaşım sitelerinde bu örgütlere mensup kişilerin fotoğraf ve yorumlarını beğenip paylaştığı belirlenen Hüseyin K'nin, ayrıca polislere karşı hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün Kayseri ve Adana'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alımıştı.

Hüseyin K. ve diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.