ByLock'tan tutuklanan 11 polis tahliye edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi. Bylock kullanıcısı olmadıkları ve FETÖ üyesi olduklarına dair haklarında başka delil bulunamayan 11 polisin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.
- DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi. Bylock kullanıcısı olmadıkları ve FETÖ üyesi olduklarına dair haklarında başka delil bulunamayan 11 polisin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.
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