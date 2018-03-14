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ByLock'u 40 bin kez kullandığını inkar eden sanığa 10 yıl hapis

Şanlıurfa'daki FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve duruşmada 'Bylock'u 40 bin kez kullandığına yönelik tespiti kabul etmeyen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

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Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve duruşmada "Bylock"u 40 bin kez kullandığına yönelik tespiti kabul etmeyen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
 
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski öğretmen Osman Seven, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
 
Mahkeme başkanı, sanığa ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında programa 40 bin kez giriş yaptığının tespit edildiğini ve örgütün "Ömer" kod adlı sözde abisi olduğunun belirlendiğini söyledi.
 
Sanık Seven ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. İddia edildiği gibi bir şekilde de örgüt abiliği falan da yapmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
 
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.
 
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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