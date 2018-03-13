ByLock'u amcasının kullandığı tespit edilince tahliye oldu
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan üniversite öğrencisinin, örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u Fetullah Gülen'in de avukatı olan amcasının kullandığı tespit edilince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.
- İHA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan üniversitesi öğrencisi İsmail D.'nin yargılanmasına devam edildi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutulu bulunduğu Kars T Tipi Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan İsmail D., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek telefonunu ByLock indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürüp suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, yapılan araştırma ve inceleme sonucu İsmail D.'nin kullandığı iddia edilen ByLock'u amcası olan Fetullah Gülen'in avukatı Fikret D.'nin kullandığının tespit edilmesi üzerine İsmail D.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.