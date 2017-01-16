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FETÖ'nün ByLokcu subaylarına operasyon: 24 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'nün ByLock kullanan subaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 subayın gözaltına alındığı öğrenildi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya ve Adıyaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli yakalandı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

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