Caddebostan'da vale iki müşteriyi öldürdü
Caddebostan’da bir mekan çıkışı vale ile müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Caddebostan'da bir mekan çıkışı vale ile müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Valenin silahlı saldırısı sonucu vucuduna 3 kurşun isabet eden bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.A. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)
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