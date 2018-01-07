Caddebostan'da vale iki müşteriyi öldürdü

Caddebostan'da bir mekan çıkışı vale ile müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Valenin silahlı saldırısı sonucu vucuduna 3 kurşun isabet eden bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.A. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)