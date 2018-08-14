Çağrı marketten yaptırımlara karşı yatırım

Çağrı market Ağustos ayı içerisinde şubeler açarak ülkesine ve milletine olan güvenini ortaya koydu.

Ekonomi moral işidir bizler değişik hesaplar içinde olmadık bu ülkede kazandıklarımizi bu ülkeye bu millete sunmaya kararlıyız diyen çağrı market yönetim kurulu başkanı Mahmut Kara

"Yerel ve milli sermaye milli üretim ve dayanışma ile bu günleri kısa sürede atlatacağız yeter ki moralimizi yüksek tutalım daha fazla çalışalım daha disiplinli hareke edelim yeni pazarlara yönelerek kabugumuzu kıralım

Unutmayalım ki aydınlığa en yakın zaman karanlığın zirve yaptığı zamandır, şer gördüklerimizde bilmediğimiz hayırlar olabilir "

Çağrı market kısa zamanda açtığı üç şube ile 57 hizmet halkasına 2650 kişilik personel sayısına ulaşarak, istihdama önemli katkılar veriyor.

Mahmut Kara" Biz Çağrı ailesi olarak kriz diyenlere inat yeni şubeler açarak istihdama katkı vermeye katma değer üreterek ekonomide milli ve yerel duruş sergilemeye devam edeceğiz..

Çağrı ailesine 15 gün içinde üç yeni şube ekledik

Ümraniye ikbal,

Kağıthane Axis Avm ve güneşli evren şubelerimizi arka arkaya açarak ekonomimize olan güvenimizi ortaya koyduk.

Kriz tellallığı yapanlara karşı ideolojik siyasi görüşü ne olursa olsun tüm işverenlerin sanayicilerin ve toplumunun tek vücut hareket etmesi elzemdir.

Hepimiz bu geminin asıl unsurlarıyız dümende ki kaptana hep beraber yardımcı olmak gemiyi sağ salim limana ulaştırmak zorundayız..

Çağrı market dün olduğu gibi bugün de yatırım yapmak bu sektörde kazandığını bu sektöre harcayarak kendini geliştirmek kurumsallaşmak çabalarına devam edecektir.

Çağrı market son dönemde başta ABD olmak üzere global saldırılara karşı safını belli ederek milli bir duruş ortaya koydu.

Yerel üreterilere daha fazla destek vermekle kalmayıp reklam planlaması içinde yer alanre TWİTTER FACEBOOK İNSTAGRAM Google ile yapılan reklam anlaşmaları iptal edilmiştir.

Mahmut Kara

"Bizler yerli ve yerel üretime değer veriyoruz ve Çağrım ve Kırköy markası ile kendi ürünlerimizi üretiyoruz.. Bal Tereyağ yoğurt çay süt Bakliyat ürünleri vb

Her geçen gün ürün adedi ve çeşitliliğini artırarak üreten Türkiye nin parçası olmak istiyoruz

Biz biliyoruz ki yerli üretim olmadan ithal edilen ürünler sizi bağımlı yapar ve bağımsız kararlar almanıza engel olur, onların oyuncağı olursunuz ya istediklerini yaparsınız yada geçmişte Kıbrıs Barış harekatın da ve bugün olduğu gibi sizi ambargo ile terbiye etmeye çalışırlar

Çağrı market sorumluluklarınin bilincinde elini taşın altına koymaya üretmeye daha çok şube açarak istihdama katkı vermeye devam edecektir "