İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etti. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı, polis araçları hariç bütün çakarlı araçlara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Bu kapsamda çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi.

Bugün itibari ile polis araçları hariç bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi.Sn bknmız @suleymansoylu ya teşkkür ediyoruz — Abdulsamet TEMEL (@astemel) 16 Ekim 2017

Öte yandan gelişmeye göre konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanıyor. Düzenlemeye göre hiçbir çakarlı araç görev kağıdı olmadan bu üstünlüğü kullanamayacak.

'Çakar' adı verilen sistemde otomobillerin ön kısmına yerleştirilen mavi-kırmızı ışık yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelgelerle, bu tür araçlarla ilgili cezai işlem uygulanması talimatını yinelese de çakarlı araç sayısında artış yaşanıyordu.

Belli şartlarda kullanılabilen çakar adı verilen sistem için emniyet müdürlüklerinden özel izin alınması gerekiyordu.

Çakar lambayı usülsüz taktırdığı ve kullandığı tespit edilen sivil araçların sahiplerine, 192 TL para cezası kesilip araçlarının da belli bir süre trafikten men edilmesi gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda çakarlı araçlar için dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu.

·Erdoğan, sadece belediye başkanlarının değil, belediye meclis üyelerinin araçlarına çakar taktırdığını kaydedip, “Buna son verilmesi gerek. Herkes çakarlı araçla gezmemeli, her yere böyle gidilmez” uyarısı yaptı.

Kaynak: Yenişafak