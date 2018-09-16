Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesinde 22 Haziran 2018 tarihinde Alaattin Çakıcı için düzenlenen süresiz sahte sağlık raporu ve hastanede müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonrasında çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize i Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül 2018 Perşembe sabahı Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise emniyetteki yapılan işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde 8 kişi adliyeye sevk edildi. Başhekim T.A., daha önce görevden alınan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski hastane müdürü A.Ü. ve doktorlardan İ.K., H.G., H.A. tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.