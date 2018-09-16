Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

18 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Kocaeli'de cezaevinden firar ettikten sonra 3 iş yeri ve 1 evden çaldığı eşyaları satmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, 18 ayrı suçtan aranan E.Ö. (18) polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından tutuklanarak 1 Ocak'ta cezaevine gönderildi. Cezaevinde 7 ay kaldıktan sonra firar eden E.Ö., Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde 4 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Firarinin çaldığı malzemeleri satmak için iş yeri aradığı istihbaratını alan polis, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´de bir skandal daha

CHP´de bir skandal daha

En zararlı 30 yiyecek

En zararlı 30 yiyecek

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA