Çaldığı otomobili yıkarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çorlu'da 2 gün önce park halindeki 59 ZL 072 plakalı otomobil çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi yardımı ile otomobilin Lüleburgaz'daki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti.

Polis ekipleri şüpheli Selim D'yi (17) akaryakıt istasyonunda otomobili temizlerken yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği belirtildi.

Ehliyetsiz şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.