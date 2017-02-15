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Çaldıran Belediye Başkanı'na terör gözaltısı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Demir, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • AA
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturmada Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir, gözaltına alındı.
 
Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Çaldıran Belediye Başkanı Demir hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Demir, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
 
Ekipler, Demir'in belediyedeki odasında arama yaptı.

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