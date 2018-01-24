Çalı kesmek için tırmandığı yamaçtan düşerek öldü

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Arslan, eşiyle birlikte keçilerine çalı kesmek için Doğanköy Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Mersin çalılığı kesmek için 3 metrelik yamaca tırmanan Arslan, dengesini kaybederek yamaçtan aşağı düştü. Eşi, Arslan’ın düştüğünü fark ederek 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından baş ve boyun bölgelerinden ağır yaralanan Arslan’ı Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.