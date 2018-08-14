Çalışma Bakanı Selçuk: Bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 100 gün içinde önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Zümrüt Selçuk, gençlerin, işverenlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

150 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Yapılacak düzenlemeler kapsamında emekli maaşlarıyla ilgili değişikliğe gideceklerini belirten Selçuk, “Bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz mevzuat değişikliğiyle emeklilerimiz bin TL'nin altında maaş almayacak. Düzenlemeden 150 bin emekli yararlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

SGK BORÇLARI SİLİNECEK

Şehit yakınları ve gazilerin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Selçuk, bu amaçla atılacak kalıcı adamlarla şehit yakınları ve gazilerin SGK borçlarının silineceğini bildirdi. Selçuk, er ve erbaş ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti verileceğini, 460 bin er ve erbaş ailesinin bu hizmetten yararlanacağını kaydetti. Öte yandan işsizlik ödeneğinde başvuru şartlarını esneteceklerine dikkati çeken Selçuk, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının kaldırılacağını söyledi.

KRONİK HASTALARA DEVLET DESTEĞİ

Bakan Selçuk, maddi zorluk içindeki ağır kronik hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamak için önemli bir adım atılacağını kaydetti. Selçuk, 2828 sayılı kanun çerçevesinde uygulanan evde bakım yardımı alanlar hariç, 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerini amaçladıklarını, bu çerçevede hastalara kullanılan cihazın aylık ortalama tüketimi tespit edilerek elektrik üretim desteği verileceğini anlattı. (Güneş)