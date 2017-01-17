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Çalıştığı eski işyerinden 100 bin liralık altın çaldı

Balıkesir'de bir süre önce eski çalıştığı nalbur dükkanının anahtarlarını çaldıktan sonra işyerindeki çelik kasayı açarak içerisindeki 100 bin lira değerindeki altınları çalan, 28 yaşındaki E.K., Bursa polisi tarafından yakalandı.

  • DHA
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Olay, Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde meydana geldi. Nalbur dükkanı bulunan S.D., sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gittiğinde, aracını camının kırılmış olduğunu ve torpidoda bulunan dükkan ile çelik kasa anahtarının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Nalbur dükkanına giden polis ve işyeri sahibi, çelik kasayı açtığında içerisinde bulunan 5 bin TL ve 105 çeyrek Cumhuriyet altını, 21 altın bilezik, 6  Cumhuriyet altını, bir miktar riyal ve Tayvan parası ile 5 yonca altınının çalındığını fark belirledi.
 
40 GÜN ÖNCE İŞTEN ÇIKAN ÇALIŞANIYMIŞ
 
Polis ekiplerinin,  işyeri ve çevresindeki incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında, kasa hırsızlığını gerçekleştiren kişinin, S.D.'nin işyerinden 40 gün önce ayrılan çalışanı E.K. olduğu anlaşıldı. E.K'nin otomobilden çaldığı anahtar ile dükkanı sonra da kasayı açtığı ve buradaki altın ile paraları çantaya koyduğunu tespit edildi. E.K.'nın otomobil ile Bursa yönüne gittiği tespit edilince Bursa polisine haber verildi.
 
BURSA POLİSİ YAKALADI
 
Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otomobil üzerinde yaptıkları teknik takip ile E.K.'nın, İstanbul otobanına doğru gittiğini belirledi. Aracı yakın takibe alan ekipler 'Dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan E.K., kaçmaya başladı. Kovalamaca, Bursa polisinin otomobili sıkıştırarak durdurması ile son buldu. Araçta bulunan E.K., gözaltına alınırken, otomobilin içerisinde çaldığı altınların ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Şüpheli E.K., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Piyasa değeri 100 bin lira olan altınlar ise işyeri sahibine teslim edilecek

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