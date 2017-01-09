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Cam buğulanması nasıl önlenir?

'Araçların camında oluşan buğu nasıl önlenir?' diyenler için birkaç öneri verelim.

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Kış aylarıyla birlikte sürücülerin en çok canını sıkan konulardan biri de camların buğulanması. Peki, cam buğulanması nasıl önlenir?

1 - Piyasada bunun için birçok ürün bulunuyor. Bu ürünleri kullandığınızda, buğu sorunundan birkaç gün kurtulabilirsiniz.

2- Cam bezinizi sabunlayın ve nemli kalacak derecede sıkın. Araca binmeden camlarınızı bu bezle silin. Böylece hatrı sayılır bir süre buğulanmadan kurtulabilirsiniz.

3 - Sürüş esnasında ise camları hafif açarak bir süre gitmek içerideki ısıyı dengeleyeceğinden buğu kaybolur.

4 - En bilinen yöntem ise araç kaloriferini sıcak konuma almak. Ancak bir ipucu verelim, tavandaki güneşliklerinizi indirirseniz, kaloriferden gelen üfleme cama daha iyi etki edebilir.

İNTERNET RİVAYETLERİ

Konuyla ilgili internette dolaşan bazı söylentiler de yok değil. Denemek isterseniz, bunlardan ilki traş köpüğü. Camınızı traş köpüğüyle silebilirsiniz.

Bir diğeri kedi kumu. Çoraba doldurduğunuz kristal kedi kumunu camın önüne koyun.

Son olarak yarım elma. Eski şoförlerin elmayı ikiye bölerek iç kısmını cama sürdüğü söyleniyor.

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