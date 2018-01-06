Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Şanlıurfa’da bir cami bahçesinde siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bacak bulundu.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camii'nde sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar, avludaki mezarlıkta siyah bir poşet olduğunu görünce şüphelenip caminin güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlisi poşeti açtığında içerisinde insana ait bir bacak görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ekipler, bacağın kime ait olduğunu, poşetin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA