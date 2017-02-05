Camiler kendine enerji üretecek

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, camilerin medeniyete yakışır ve günümüz ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde imar edilmesi kararlaştırıldı. Artık camiler kendi enerjisini üretecek, kullanım suyunun geri dönüşümünü sağlar hale getirilecek. Yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile camilerin sadece bir ibadet alanı olmaktan çıkarılıp hayatın merkezi ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel yapılar haline gelmesi sağlanacak.

ÇOCUK OYUN ALANI

Bu kapsamda camiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilere hitap edecek, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde olacak. Camilerde çocuk oyun alanı, misafirhane, seminer salonu da bulunacak. Ayrıca tarihi camiler de renkle ayrılacak.