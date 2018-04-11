Camiye çirkin saldırıyı üstlendiler Almanya'nın Kassel kentinde Türk derneğine ait bir camiye yapılan molotof kokteyli saldırısını 'Antifa International' isimli aşırı solcu bir örgüt üstlendi. Örgütün saldırıyı üstlendiği açıklamada, saldırının 'Afrin harekâtıyla' bağlantılı olduğu iddia edildi.