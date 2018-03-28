Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin birinci kattan atladı

Zonguldak'ta camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E. (45), iş hanının birinci katından atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 17.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1'inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı. Yaralanan M.A.E., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi. M.A.E.'nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA