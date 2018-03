Campaign Agency & Brand of the Year ödülleri Türkiye’de Vestel’e iletişim ödülü

Vestel, bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year ödüllerinde dayanıklı tüketim & küçük ev aletleri & elektronik kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödüller reklam, medya ve pazarlama iletişimi alanlarında büyük başarı sağlamış markalara 58 kategoride veriliyor. Sektöründe fark yaratan öncü markaların ödüllendirildiği değerlendirme kapsamında Vestel sektöründe birinci olurken, dünyanın ilk bumber ad dizisi Viziizle de Campaign of the Year listesinin ilk 10’unda yer aldı.

Campaign İngiltere ve Campaign Asya Pasifik tarafından 25 yıldır düzenlenen dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency & Brand of the Year ödülleri Türkiye’de ilk kez verildi. Performansın bütünsel olarak ele alındığı Agency & Brand of the Year yarışmasında ajansların ve markaların son bir yıl içinde pazarlama, iletişim, reklam alanında aldığı ödüller değerlendirilerek yılın ajansları ve markaları belirleniyor.