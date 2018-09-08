Can yeleği olsa kurtulabilirdi
OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver’in ölümüne neden olan kazanın ardından pilot Özgür’ün arkadaşı emekli hava fotoğrafçısı Kır, “Olağanüstü havalarda can yeleğinin giyilmesi lazım. Ancak fotoğraflarda bunu göremedim” dedi.
Bostancı Sahili’nde önceki gün denize düşen iş adamı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği ve pilotu İsmet Özgür’ün yaralandığı helikopter kazasında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sürerken akıllara feci kazada ihmal olup olmadığı geldi. Pilot Özgür ile 10 yıl birlikte uçan emekli hava fotoğrafçısı Kadir Kır, olağanüstü hava durumlarında can yeleğinin hayat kurtarabileceğine işaret etti. Kır, kaza sonrası görüntülerde can yeleğini göremediği belirterek, şunlar söyledi: “Pilotun bir hatası olduğunu zannetmiyorum. Kendisi tecrübeli bir pilottur. İstanbul’da olağanüstü bir hava durumu vardı. Suya düşerken açılan yeleklerin böyle havalarda giyilmesinde fayda var. Ben fotoğraflarda bunu göremedim.”
YARIN DEFNEDİLECEK
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ünver’in ön otopsisi ise tamamlandı. Ön otopside Ünver’in beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Ünver yarın ikindi namazını müteakiben Levent Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Milli tanklarla dikkat çekiyor
Merhum Ünver’in Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yaptığı OTOKAR,savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. OTOKAR, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Eurosatory 2018’de TULPAR Hafif Tankı’nı ilk kez sergilemişti. Ayrıca Türkiye’nin milli ana muharebe tankı ALTAY Dönem-1’de ana yüklenici olarak görev almıştı.
20 YILDA 4. KAZA
Bostancı Sahiline düşen helikopter son 20 yılda kentte düşen 4. helikopter oldu. İstanbul’da yaşanan dört helikopter kazasında toplam 15 kişi öldü:
6 Eylül 2018: İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver öldü. Pilot İsmet Özgür’ün tedavisi sürüyor.
10 Mart 2017: İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Holding’e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2’si pilot 7 kişi öldü.
20 Mayıs 2011: Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi öldü.
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