Can yeleği olsa kurtulabilirdi

Bostancı Sahili’nde önceki gün denize düşen iş adamı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği ve pilotu İsmet Özgür’ün yaralandığı helikopter kazasında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sürerken akıllara feci kazada ihmal olup olmadığı geldi. Pilot Özgür ile 10 yıl birlikte uçan emekli hava fotoğrafçısı Kadir Kır, olağanüstü hava durumlarında can yeleğinin hayat kurtarabileceğine işaret etti. Kır, kaza sonrası görüntülerde can yeleğini göremediği belirterek, şunlar söyledi: “Pilotun bir hatası olduğunu zannetmiyorum. Kendisi tecrübeli bir pilottur. İstanbul’da olağanüstü bir hava durumu vardı. Suya düşerken açılan yeleklerin böyle havalarda giyilmesinde fayda var. Ben fotoğraflarda bunu göremedim.”

YARIN DEFNEDİLECEK

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ünver’in ön otopsisi ise tamamlandı. Ön otopside Ünver’in beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Ünver yarın ikindi namazını müteakiben Levent Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Milli tanklarla dikkat çekiyor

Merhum Ünver’in Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yaptığı OTOKAR,savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. OTOKAR, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Eurosatory 2018’de TULPAR Hafif Tankı’nı ilk kez sergilemişti. Ayrıca Türkiye’nin milli ana muharebe tankı ALTAY Dönem-1’de ana yüklenici olarak görev almıştı.

20 YILDA 4. KAZA