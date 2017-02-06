Çanakkale'de 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde saat 13.58'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi.
Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi.
Sabah 06.51'de de 9,25 kilometre derinlikte aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.
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