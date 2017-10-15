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Çanakkale Ayvacık’ta 23 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma  Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu mevkisindeki  zeytinlik alana operasyon düzenledi.
 
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan  uyruklu 23 kişi yakalandı.
 
Buradan minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçak  göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme  Merkezine teslim edildi.

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