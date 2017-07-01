Çanakkale Ayvacık'ta 48 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamköy yakınlarında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurmak istedi. Ekiplerin, "Dur" ihtarına uymayan minibüsler, yaklaşık 10 kilometre sonra Yukarıköy yakınlarında durduruldu.

Minibüslerde yapılan aramada Kongo, Somali ve Kamerun uyruklu 48 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına aldı.