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Çanakkale Boğazı yoğun sis sonrası gemi geçişlerine tekrar açıldı

Yoğun sis nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

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Sabah saatlerinden itibaren Lapseki ve Gelibolu mevkilerinde etkili olan sis öğlen saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

Denizdeki görüş mesafesinin azalması nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Lapseki Feribot İskelesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Akşam saatlerinde yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.

 

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