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Çanakkale Boğazı'nda dev tanker alarmı

Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne giden 299 metrelik LNG tankerinin geçişi sırasında, Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

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Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki "LNG Bonny" isimli LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tankeri, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na girdi.

Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve ''Kurtarma-10'' römorkörleri refakat etti.

Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.

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