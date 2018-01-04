Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
Çanakkale Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
- DHA
Çanakkale Boğazı'nda, sabah karşı yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığının düşmesi sonucu boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.
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