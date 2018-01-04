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Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

Çanakkale Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

  • DHA
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Çanakkale Boğazı'nda, sabah karşı yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığının düşmesi sonucu  boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.
 

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