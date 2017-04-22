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Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu

Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

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Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış top mermisi bulundu.

Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyü yakınındaki Eroğlu Şehitliği bölgesinde top mermisi bulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, merminin bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafazaya alındı.

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