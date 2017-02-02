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Çanakkale şehidinin mezarı 102 yıl sonra bulundu

Çanakkale Savaşları'nda görev alan şehit kahraman askerlerden Safranbolulu Mehmet Çavuş'un mezarı, 102 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

  • DHA
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Çanakkale Savaşları'nda görev alan şehit kahraman askerlerden Safranbolulu Mehmet Çavuş'un mezarı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yapılan örtü temizliği çalışmasında 102 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

ÖRTÜ TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN ORTAYA ÇIKTI

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgede ve Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü sınırları içinde yeni yapılan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında örtü temizliği çalışması gerçekleştirdi.

ZİYARETE AÇILDI

Çalışmalar sırasında görevli ekipler, bir şehit mezarı tespit etti. Toprak ve otların arasında kalıp kaybolan mezar, temizlenerek 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Çanakkale'de şehit olan kahraman askerlerden Safranbolulu Mehmet Çavuş’a ait olduğu belirlenen mezar taşındaki yazı daha sonra tercüme edildi.

Çevresi ahşap çitlerle çevrilen şehit mezarı, yanına kime ait olduğunu anlatan bir tabela konularak, bölgeye gelenlerin ziyaretine açıldı.

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