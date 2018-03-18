Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO tarafından bu sabah saat 8:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yadediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız.

"AFRİN MERKEZİ 08:30'DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Bu zaferin hem ülkemize, hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türk milleti olarak dün Çanakkale’de hangi heyecanla mücadele etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde mücadeleyi yürütüyoruz.

"EN ALÇAK TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÜZERİMİZE GELİYORLAR"

Bugün biz de terör örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle sınırlarımızın içinde ve dışında bu verilen mücadelenin anlamını çok iyi biliyoruz. Çanakkale'de dönemin en güçlü ordularıyla üzerimize saldırmışlardı. Ne oldu? Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için özel olarak eğitip donattıkları dünyanın en alçak terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar. PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan PYD'ye tüm örgütler bu amaçla kullanılmakta.

Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki azmi artık kalmadı. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler.

2015 yılında çukur eylemleriyle vatanımızın bütünlüğünü ele aldılar. Teröristleri de açılan o çukurlara gömdük. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Ellerindeki en modern silahlara güvenerek, sokaklardan milletimizin o iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olunca geri döndüler.

"ZİNCİRİN KALAN HALKALARINI DA KIRACAĞIZ"

Terör koridoru zinciri şimdilik dört noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız. Kahraman mehmetçiklerimiz, askeriyle, polisiyle, ÖSO ile dün Çanakkale'de nasıl destan yazdıysa bugün de El Bab'da Afrin'de çok büyük başarılara imza atıyorlar.

Dün Çanakkale'yi geçeceklerinden emin şekilde yola çıkıp kapımıza dayananlar, bugün de planlarının başarıya ulaşacağından şüphe duymayarak sınırlarımıza geldiler. Görkemli zırhlılarıyla, dünyanın dört bir yanından getirdikleri askerlerle, erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak, sınırlarımızda terör koridoru oluşturduğunu sananları şaşkına çevirdik.

Ayrıntılar geliyor...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Biz Çanakkale ruhuyla bölgemizde ve dünyada barışı ve refahı tesis etmenin mücadelesini verdik. Türkiye olarak bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.