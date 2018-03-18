Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü

<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü törenine katıldı.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/18/180320181751093663866_3.jpg' style='float: right; height: 493px; width: 630px;' /></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.