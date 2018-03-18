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Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü törenine katıldı.

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