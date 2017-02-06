Çanakkale'de 120'nin üzerinde artçı sarsıntı yaşandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 06.51'de ve 13.58'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından 14.45'te de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Akşama kadar Ayvacık merkezli 120'nin üzerinde artçı deprem oldu. Çevre illerde de etkisi hissedilen artçı depremler belirli aralıklarla devam ediyor.