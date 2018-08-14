Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahiline operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 İran ve Afganistan uyruklu yakalandı.
Gülpınar Jandarma Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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