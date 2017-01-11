Çanakkale’de 3 ilçede okullara kar tatili

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.