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Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kişi yakalandı.

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Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"KB 4301" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, 18'i çocuk 39 yabancı uyruklu yakalandı.

Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 39 kişi, daha sonra "TCSG 28" botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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