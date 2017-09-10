Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"KB 4301" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, 18'i çocuk 39 yabancı uyruklu yakalandı.

Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 39 kişi, daha sonra "TCSG 28" botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.