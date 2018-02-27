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Çanakkale'de 43 köy, şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Çanakkale'de şap hastalığı nedeniyle 87 hayvan telef oldu, 43 köy karantinaya alındı.

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Çanakkale'nin merkeze bağlı 43 köyünde şap hastalığı nedeniyle 87 hayvan telef oldu, köyler karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 9 Şubat'tan itibaren görülmeye başlanan şap hastalığı kent merkezine bağlı 43 köye yayıldı.

Hastalığın yoğun olarak görüldüğü Sarıcaeli, Terziler ve Kemel köylerinde 7'si büyükbaş, toplam 87 hayvan telef oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, hastalığa ilk rastlanan Sarıcaeli köyündeki bin hayvanı aşılama çalışmalarına başladı.

Sarıcaeli Muhtarı Ali İhsan Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, "20 gün önce köylerinde hayvancılık yapan bir kişinin doğudaki bir ilden hayvan aldığını, bu tarihten yaklaşık bir hafta sonra bölgelerinde şap hastalığının baş gösterdiğini" söyledi.

Olayın ardından Gıda, Tarım ve İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdiklerini ifade eden Uzunoğlu, "Yetkililer köye gelerek gerekli incelemeleri yaptılar. İlaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor. Hastalıklı hayvanlar var. Köye hayvan giriş çıkışı yasak." dedi.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya da Kars'tan gelen hayvanlardan bulaştığı iddia edilen şap hastalığı ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün şu an il genelinde 43 köyde karantina başlattığını bildirdi.

Köylere hayvan giriş çıkışının yapılmadığını vurgulayan Kaya, bölgede hastalık tam manasıyla ortadan kalkmadan karantina son bulmayacak." diye konuştu.

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