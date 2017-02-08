Çanakkale yine sallandı: 4.5 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 4,5 olarak ölçüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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