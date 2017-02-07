Çanakkale'de 5,2 şiddetinde bir deprem daha

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.