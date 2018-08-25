Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale´de 56 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine ilçeye bağlı Behramkale köyü girişinde 34 PG 578 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
 
 
Yakalanan kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edileceği öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA