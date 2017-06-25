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Çanakkale'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 58 kaçak yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışanlar yakalanıp, göç idare merkezine teslim edildi.

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Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Panayır Yeri Mevkii'nde bir grup kaçağın yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrenince operasyon düzenledi.

YASA DIŞI GEÇİŞLERE OPERASYON
 
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre, Kongo ve İran uyruklu 58 kaçak, operasyonla yakaladı. Yakalananlar minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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