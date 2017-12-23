Çanakkale'de, adalara feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizindeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaadaya bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, Bozcaada'dan Geyikliye saat 07.15, Geyikliden Bozcaadaya saat 08.00, Gökçeadadan Kabatepeye saat 07.00, Kabatepeden Gökçeadaya ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.