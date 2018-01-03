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Çanakkale'de apartmanın çatısına yıldırım düştü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. En üst kattaki dairenin oturma odasının duvarında delik oluştu, mahalledeki 7 evde elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

  • DHA
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Bayramiç ilçesinde saat 00.30 sıralarında etkili olan sağanakta, Menderes Mahallesi Gül Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 3'üncü katta oturan Aysun Şahin (25) ve eşi Serkan Şahin (29) büyük korku yaşadı. Çiftin evlerinin oturma odasının duvarında delik oluştu. Sabaha kadar elektrik verilemeyen mahallede, yıldırım nedeniyle 7 evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi.
 
Dün akşamdan itibaren yağışın başladığını belirten Aysun Şahin olay anını şöyle anlattı: "Gök gürlüyordu ve şimşekler çakıyordu. Yıldırım düşmesinden korkuyorduk. Korktuğum başımıza geldi. Yıldırım oturduğumuz apartmana düştü. Evimizin oturma odasının duvarında tahribat oluştu. Yıldırım düşmeden yarım saat önce oturma odasındaydık. Şans eseri yara almadan kurtulduk."

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