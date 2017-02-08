Çanakkale'de art arda iki deprem daha
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 ve 4,1 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi.
- ÇANAKKALE (AA)
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 ve 4,1 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 04.38'de, 4,1 büyüklüğündeki deprem ise saat 05.16'da kaydedildi.
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