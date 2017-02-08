Çanakkale üst üste ikinci kez sallandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde, 4.5 ve 4.3 şiddetlerinde iki deprem meydana geldi. Depremler, yerin 6 kilometre ve 5.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem, saat 00.00'da kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
4.3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre, Ayvacık ilçesindeki deprem saat 00.35'te kaydedildi.
Deprem, yerin 5.9 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.
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