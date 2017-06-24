Çanakkale'de cezaevi firarisi yakalandı
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, cezaevi firarisi 24 yaşındaki T.İ., polis tarafından bir menfezde saklanırken yakalandı.
- DHA
Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün devriye görevi yürütürken, Tepecik Mahallesi Çamlık Mevkii'nde şüpheli bir kişiyi kontrol etmek istedi. Ancak şüpheli polisten kaçmaya başladı. Ağaçlık bölgeye kaçan adamın peşine düşen ekipler, bir menfezde saklanırken yakaladı. Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden T.İ. olduğu anlaşılan şüpheli, emniyete götürüldü.
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